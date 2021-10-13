В Москве число случаев коронавируса среди детей превысило 180 тысяч
- РИА Новости
«Детям тоже необходима защита от вируса. С начала пандемии в Москве коронавирусом заболели более 180 тыс. детей», — говорится в сообщении.
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова также заявила о росте заболеваемости коронавирусом среди столичных школьников.
Ранее сообщалось, что Минздрав России в течение двух недель получит ответ от группы экспертов по вопросу использования вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19 для детей.