В Москве число случаев коронавируса среди детей превысило 180 тысяч

В Москве число инфицированных коронавирусом детей превысило 180 тыс. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

«Детям тоже необходима защита от вируса. С начала пандемии в Москве коронавирусом заболели более 180 тыс. детей», — говорится в сообщении.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова также заявила о росте заболеваемости коронавирусом среди столичных школьников.

Ранее сообщалось, что Минздрав России в течение двух недель получит ответ от группы экспертов по вопросу использования вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19 для детей.