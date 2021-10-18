В России выявили 34 325 случаев коронавируса за сутки

В России в течение суток выявили 34 325 случаев заболевания коронавирусом, что является максимальным показателем для страны за время пандемии. Накануне сообщалось о 34 303 заболевших. Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с COVID-19.

За всё время пандемии в России подтвердили 8 027 012 случаев COVID-19.

За прошедшие сутки в стране от последствий заболевания коронавирусной инфекцией скончались 998 человек, сообщает оперативный штаб. За весь период в России зафиксированы 224 310 скончавшихся.

Накануне сообщалось о 997 летальных случаях.

Отмечается, что за сутки после перенесённого коронавируса выписали 16 431 человека. Всего за время пандемии выздоровели 7 017 055 пациентов. Накануне были выписаны 18 717 человек.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что первым компонентом вакцины от коронавируса в России привиты более 51 млн россиян.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял о необходимости наращивать темпы вакцинации.

В сентябре иммунолог доктор медицинских наук Николай Крючков в беседе с ФАН дал рекомендации по прививкам от гриппа и коронавируса.