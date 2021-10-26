В Севастополе назвали ситуацию с COVID-19 в регионе самой тяжёлой за время пандемии

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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал ситуацию с коронавирусной инфекцией в регионе самой тяжёлой за всё время пандемии.
В Севастополе назвали ситуацию с COVID-19 в регионе самой тяжёлой за время пандемии
  • Reuters

«Ситуация в городе сейчас, наверное, самая тяжёлая за все два года пандемии. У нас сейчас практически весь коечный фонд занят, порядка 5% остаётся в резерве», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Развожаев добавил, что на данный момент в регионе оперативно разворачивают дополнительные 200 коек, однако это уже будет пределом мощностей, которые может выдержать медицина в Севастополе.

«Она уже работает, честно говоря, за гранью (своих возможностей. — RT)», — подчеркнул губернатор.

За последние сутки в Севастополе выявлено 337 новых случаев заболевания коронавирусом.

Министр труда и соцзащиты республики Крым Елена Романовская ранее заявила, что запасов вакцины от COVID-19 в регионе хватит ещё на десять дней.

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