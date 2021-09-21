В посольстве России в США прокомментировали утверждения Госдепа о выборах в Госдуму
«Обратили внимание на голословные обвинения Госдепартамента в якобы «несвободных и непрозрачных» выборах», — говорится в заявлении, обнародованном на странице посольства России в Соединённых Штатах в Facebook.
В тексте отмечается, что «народное волеизъявление прошло в полном соответствии с положениями внутреннего законодательства и нормами международного права».
Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что представители российского дипведомства обсудили в Белом доме и Госдепе претензии России о вмешательстве в российские выборы.