Антонов рассказал о переговорах России и США по поводу вмешательства в выборы в Госдуму

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что представители российского дипведомства обсудили в Белом доме и Госдепе претензии России о вмешательстве в российские выборы.

«Что касается вмешательства в выборы. Действительно, такие факты есть... Москва вызывала к себе посла, как вы знаете. Со своей стороны могу сказать, что мы не только направили ноту, но в пятницу у меня были встречи в Белом доме на сей счёт, где мы привлекли внимание коллег к недопустимости такого плана действий в отношении российских выборов», — приводит ТАСС заявление Антонова.

Также он добавил, что 17 сентября российский дипломат посетил Госдепартамент, где были высказаны все претензии в отношении американских действий по этому вопросу.

В свою очередь, американская сторона попросила представить больше материалов на этот счёт, чтобы изучить тему.

«В отношении Google и Twitter... коллеги заняли отстранённую позицию, исходя из того, что... якобы американские власти не могут повлиять на их политику», — отметил Антонов.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова Россия выразила уверенность в незамедлительном со стороны США принятии мер по выполнению требований о невмешательстве во внутренние процессы в стране.

В Роскомнадзоре предупредили, что готовы применить оборотные штрафы к компаниям Google, Facebook и Twitter за неудаление запрещённого контента.