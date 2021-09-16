Захарова напомнила, что терпение России в отношении американского бизнеса не безгранично

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Россия исходит из того, что власти США незамедлительно примут меры по выполнению требований о невмешательстве во внутренние процессы в стране, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Она напомнила, что терпение Москвы, которая пока воздерживается от возведения барьеров для американского бизнеса, не безгранично.
Захарова напомнила, что терпение России в отношении американского бизнеса не безгранично
  • РИА Новости

«Исходим из того, что власти США незамедлительно примут исчерпывающие меры по выполнению наших требований. Как вы знаете, терпение российской стороны, которая пока воздерживалась от возведения барьеров для американского бизнеса в России, не безгранично», — заявила дипломат во время брифинга.

Как ранее отметили в МИД, американские цифровые гиганты злоупотребляют отсутствием регулирования их деятельности на уровне международного права.

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