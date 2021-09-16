Захарова напомнила, что терпение России в отношении американского бизнеса не безгранично
- РИА Новости
«Исходим из того, что власти США незамедлительно примут исчерпывающие меры по выполнению наших требований. Как вы знаете, терпение российской стороны, которая пока воздерживалась от возведения барьеров для американского бизнеса в России, не безгранично», — заявила дипломат во время брифинга.
Как ранее отметили в МИД, американские цифровые гиганты злоупотребляют отсутствием регулирования их деятельности на уровне международного права.
В Роскомнадзоре предупредили, что готовы применить оборотные штрафы к компаниям Google, Facebook и Twitter за неудаление запрещённого контента.