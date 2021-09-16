Роскомнадзор готов применить оборотные штрафы к Google, Facebook и Twitter

Роскомнадзор готов в ближайшее время применить оборотные штрафы к компаниям Google, Facebook и Twitter за неудаление запрещённого контента, сообщил заместитель главы ведомства Вадим Субботин.

«По поводу оборотных штрафов. В ближайшее время мы будем принимать решение о применении оборотных штрафов по ряду этих компаний. По тем, по которым у нас уже имеются основания применить штраф, мы его планируем применить. Это зарубежные компании: Facebook, Google и Twitter», — сказал он журналистам.

Субботин добавил, что такие решения будут приниматься в отношений тех, кто систематически нарушает требования Роскомнадзора.

«Эта история уже серьёзнее, потому что сейчас есть решения суда, вступившие в силу, о наложении штрафов в объёме свыше 130 млн рублей. Причём по трём постановлениям Twitter так и не оплатил штраф», — цитирует его ТАСС.

14 сентября суд в Москве оштрафовал Facebook на 21 млн рублей за отказ удалить запрещённый в России контент, общая сумма штрафов составила более 90 млн рублей. Twitter оштрафовали ещё на 5 млн рублей.

В августе оборотный штраф в размере 1,3 млрд рублей был наложен на Booking.com B.V. (Нидерланды) за «злоупотребление доминирующим положением на рынке».