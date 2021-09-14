Суд в Москве оштрафовал Facebook ещё на 21 млн рублей

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Мировой суд Москвы оштрафовал Facebook на 21 млн рублей за отказ удалить запрещённый в России контент, общая сумма штрафов составила более 90 млн рублей.
Суд в Москве оштрафовал Facebook ещё на 21 млн рублей
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС.

«Суд рассмотрел пять административных протоколов в отношении Facebook по статье 13.41 КоАП РФ («Неудаление владельцем информационного ресурса в сети Интернет информации, если обязанность по её удалению предусмотрена законодательством России») и назначил штрафы в сумме 21 млн рублей», — сказали агентству в суде.

26 августа Таганский районный суд Москвы вынес решение о штрафе американских сервисов Facebook, WhatsApp и Twitter на общую сумму 36 млн рублей за то, что они не локализовали в России персональные данные граждан.

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