Суд в Москве оштрафовал Facebook, Twitter и WhatsApp на 36 млн рублей

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RT
Таганский районный суд Москвы вынес решение о штрафе американских сервисов Facebook, WhatsApp и Twitter на общую сумму 36 млн рублей за то, что они не локализовали в России персональные данные граждан.
Суд в Москве оштрафовал Facebook, Twitter и WhatsApp на 36 млн рублей
  • Reuters

Так, WhatsApp был назначен штраф в размере 4 млн рублей, Facebook — 15 млн рублей, а Twitter — 17 млн рублей за повторные нарушения требований о локализации данных (ч. 9 ст. 13.11 КоАП).

В прошлом году соцсети Facebook и Twitter уже привлекались к ответственности и были оштрафованы судом на 4 млн рублей каждая. Тогда Facebook оплатил штраф, а Twitter нет.

По закону компании должны обеспечить «запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение» персональных данных граждан России с использованием баз данных, находящихся на её территории, сообщили в Роскомнадзоре.

Мировой суд Таганского района Москвы 22 июля оштрафовал Twitter на 5,5 млн рублей за отказ удалять запрещённый контент. В тот же день компания Facebook была оштрафована ещё на 6 млн рублей за неудаление запрещённого контента.

24 августа Twitter и Facebook обжаловали штрафы.

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