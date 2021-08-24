Twitter и Facebook обжаловали штрафы за неудаление запрещённого контента

Twitter и Facebook в апелляционной инстанции обжаловали решение мирового судьи о взыскании штрафов в размере 5,5 млн и 6 млн рублей за неудаление запрещённого в России контента.

«В суд поступили апелляционные жалобы на постановления от 22 июля о назначении Twitter и Facebook административных штрафов за совершение правонарушений», — сообщает Интерфакс со ссылкой на суд.

Дата нового судебного заседания пока не назначена.

Мировой суд Таганского района Москвы 22 июля оштрафовал Twitter на 5,5 млн рублей за отказ удалять запрещённый контент. В тот же день компания Facebook была оштрафована ещё на 6 млн рублей за неудаление запрещённого контента.