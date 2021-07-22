Суд в Москве оштрафовал Facebook ещё на 6 млн рублей

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Мировой судья судебного участка №422 Таганского района Москвы оштрафовал компанию Facebook ещё на 6 млн рублей за неудаление запрещённого контента.
Суд в Москве оштрафовал Facebook ещё на 6 млн рублей
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Зульфию Гуринчук.

«Компания Facebook признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП России, ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 6 млн рублей», — сказала собеседница агентства.

Как уточняет агентство, в мае суд оштрафовал Facebook по восьми протоколам на 26 млн рублей за неудаление запрещённого контента, в июне — ещё на 17 млн рублей.

В июне Роскомнадзор сообщал, что Facebook и Instagram не удалили более 3,7 тыс. запрещённых материалов с 2015 года.

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