Facebook и Instagram не удалили свыше трёх тысяч запрещённых материалов

Короткая ссылка
Facebook и Instagram не удалили более 3,7 тысячи запрещённых материалов с 2015 года.
Facebook и Instagram не удалили свыше трёх тысяч запрещённых материалов
  • Reuters

Об этом сообщается в отчёте РКН о результатах проверки соблюдения российского законодательства американскими интернет-платформами и СМИ.

Под запрещённой информацией подразумевается детская порнография, суицидальный и пронаркотический контент, вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность и прочее.

«Составлено 13 протоколов. На сегодняшний день судами рассмотрены все протоколы, общая сумма штрафов за неудаление запрещённой информации составляет 43 млн рублей. За несоблюдение требований российского законодательства о локализации данных — 4 млн рублей», — говорится в сообщении.

В Роскомнадзоре ранее заявили, что Twitter после применения мер по замедлению трафика всё ещё не ограничил доступ к 490 запрещённым материалам. В мае российский суд оштрафовал соцсеть в общей сложности на 19 миллионов рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить