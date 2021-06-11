Facebook и Instagram не удалили свыше трёх тысяч запрещённых материалов

Facebook и Instagram не удалили более 3,7 тысячи запрещённых материалов с 2015 года.

Об этом сообщается в отчёте РКН о результатах проверки соблюдения российского законодательства американскими интернет-платформами и СМИ.

Под запрещённой информацией подразумевается детская порнография, суицидальный и пронаркотический контент, вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность и прочее.

«Составлено 13 протоколов. На сегодняшний день судами рассмотрены все протоколы, общая сумма штрафов за неудаление запрещённой информации составляет 43 млн рублей. За несоблюдение требований российского законодательства о локализации данных — 4 млн рублей», — говорится в сообщении.

В Роскомнадзоре ранее заявили, что Twitter после применения мер по замедлению трафика всё ещё не ограничил доступ к 490 запрещённым материалам. В мае российский суд оштрафовал соцсеть в общей сложности на 19 миллионов рублей.