Российский суд оштрафовал 27 мая компанию Twitter в общей сложности на 19 млн рублей

Российский суд 27 мая оштрафовал компанию Twitter в общей сложности на 19 млн рублей за неудаление запрещённого контента.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Таганского районного суда Зульфию Гуринчук.

Отмечается, что 27 мая было рассмотрено шесть протоколов, касающихся Twitter.

Таким образом, общая сумма за все штрафы достигла 27,9 млн рублей.

Ранее сообщалось, что мировой судья судебного участка №422 Таганского района Москвы 27 мая оштрафовал Twitter на 9,5 млн рублей за неудаление запрещённого контента.

В начале марта Роскомнадзор составил протоколы об административном правонарушении в отношении соцсетей Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники», мессенджера Telegram, а также видеохостинга YouTube за неудаление или несвоевременное удаление информации, вовлекавшей подростков в участие в несанкционированных акциях.