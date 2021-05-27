Российский суд оштрафовал 27 мая компанию Twitter в общей сложности на 19 млн рублей

Короткая ссылка
Российский суд 27 мая оштрафовал компанию Twitter в общей сложности на 19 млн рублей за неудаление запрещённого контента.
Российский суд оштрафовал 27 мая компанию Twitter в общей сложности на 19 млн рублей
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Таганского районного суда Зульфию Гуринчук.

Отмечается, что 27 мая было рассмотрено шесть протоколов, касающихся Twitter.

Таким образом, общая сумма за все штрафы достигла 27,9 млн рублей.

Ранее сообщалось, что мировой судья судебного участка №422 Таганского района Москвы 27 мая оштрафовал Twitter на 9,5 млн рублей за неудаление запрещённого контента.

В начале марта Роскомнадзор составил протоколы об административном правонарушении в отношении соцсетей Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники», мессенджера Telegram, а также видеохостинга YouTube за неудаление или несвоевременное удаление информации, вовлекавшей подростков в участие в несанкционированных акциях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить