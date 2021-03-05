РКН составил протоколы о нарушениях на восьми интернет-площадках

Роскомнадзор составил протоколы об административном правонарушении в отношении соцсетей Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники», мессенджера Telegram, а также видеохостинга YouTube за неудаление или несвоевременное удаление информации, вовлекавшей подростков в участие в несанкционированных акциях.

«На сегодняшний день в суд поступили протоколы в отношении Facebook, Instagram, Twitter, «ВКонтакте», «Одноклассники», YouTube», — уточнили в Роскомнадзоре.

В ведомстве также сообщили, что 4 марта ООО «Мэйл.ру» было оштрафовано за такое нарушение по двум делам на общую сумму в 4 млн рублей.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор намерен составить в отношении компании Twitter протоколы об административном правонарушении из-за неудаления запрещённой информации. В частности, Twitter не удалил 2862 материала с 2017 года.

3 марта президент России Владимир Путин призвал правоохранительные органы активнее выявлять в сети тех, кто втягивает несовершеннолетних в противоправные действия.

Он также заявил о недопустимости использования детей для «достижения своих собственных, эгоистических, «хорьковых» целей».