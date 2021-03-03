Путин прокомментировал вовлечение несовершеннолетних в незаконные акции

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Президент России Владимир Путин прокомментировал вовлечение несовершеннолетних в незаконные акции.
Путин прокомментировал вовлечение несовершеннолетних в незаконные акции
  • РИА Новости

«Необходимо совместно с коллегами из других ведомств вести мониторинг интернет-пространства, активнее выявлять в сети тех, кто втягивает несовершеннолетних в противоправные действия. Кстати, то, что несовершеннолетних втягивают и в незаконные несанкционированные уличные акции, — это, конечно, нарушение закона. И в соответствии с законом же на это нужно реагировать, обязательно», — сказал он в ходе выступления на расширенном заседании коллегии МВД России.

Путин отметил использование интернета для распространения совершенно неприемлемого контента.

Ранее в Роскомнадзоре сообщили, что с 11 февраля будут составлять протоколы на социальные сети из-за распространения призывов к несовершеннолетним об участии в незаконных акциях. 

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