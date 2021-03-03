«Активнее выявлять в сети»: Путин призвал бороться с вовлечением несовершеннолетних в незаконные акции

Владимир Путин заявил о недопустимости вовлечения несовершеннолетних в незаконные акции протеста. Выступая на расширенной коллегии МВД, глава государства подчеркнул, что втягивание подростков в подобную деятельность — это нарушение закона, на которое следует реагировать правоохранительным органам. Он отметил важность выявления в интернете тех, кто вовлекает несовершеннолетних в противоправные действия. Наряду с этим глава государства отметил значимость борьбы с экстремизмом и ксенофобией, а также призвал обеспечить безопасность сотрудников правоохранительных органов и их семей.

Путин высказался о недопустимости вовлечения несовершеннолетних в незаконные акции

Владимир Путин отметил важность профилактики правонарушений в молодёжной среде. В этой связи он упомянул пользу мониторинга интернета с целью выявления тех, кто вовлекает несовершеннолетних в противоправные действия.

«То, что несовершеннолетних втягивают и в незаконные несанкционированные уличные акции, — это, конечно, нарушение закона, и в соответствии с законом же на это нужно реагировать, обязательно», — подчеркнул президент в ходе расширенной коллегии МВД.

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Он также высказался о том, что интернет зачастую используется для продвижения неприемлемого контента.

«Кто бы и под каким бы то ни было предлогом, под каким бы то ни было «соусом» не пытался хладнокровно использовать детей для достижения своих собственных эгоистических «хорьковых» целей, мы никогда не должны забывать о том, что это наши дети», — сказал Путин.

Президент добавил, что работать нужно так, чтобы не создавать дополнительных угроз для жизни и здоровья детей.

Путин напомнил, что с 1 февраля вступил в силу закон, усиливающий ответственность за распространение запрещённого контента в интернете.

С этой даты Роскомнадзор признаёт отдельные интернет-ресурсы социальными сетями и ведёт их реестр. Соцсети обязали самостоятельно выявлять и блокировать запрещённый контент. В том случае, если эти меры не удаётся принять своими силами, то в течение суток о сложившейся ситуации следует уведомить Роскомнадзор.

Борьба с ксенофобией

Президент заявил, что нужно жёстко пресекать национализм и ксенофобию.

«Самое серьёзное внимание нужно уделить борьбе с экстремизмом. Прошу жёстко пресекать пропаганду национализма, ксенофобии, религиозной вражды и насилия, привлекать к ответственности провокаторов, которые сами убегают, прячутся, а если их ловят за руку — раскаиваются, а людей-то толкают на путь правонарушений», — сказал президент.

Он подчеркнул, что россияне ждут от правоохранительных органов большей эффективности. Президент выразил надежду, что силовые ведомства будут более решительно и наступательно бороться с преступностью.

«Рассчитываю, что вы в полной мере используете свой оперативный, кадровый, технический потенциал, чтобы выйти на новые рубежи в повышении уровня безопасности людей, в обеспечении надёжной защиты их прав, свобод и собственности», — сказал глава государства.

Безопасность силовиков

Государство должно обеспечить безопасность сотрудников правоохранительных органов и их семей, подчеркнул президент. По его словам, в работе находится законопроект, направленный на обеспечение такое защиты, в том числе в социальных сетях.

«Государство, безусловно, исполнит свой долг: безопасность людей, которые стоят на страже закона и правопорядка, а также членов их семей будет обеспечена», — подчеркнул глава государства.

Кроме того, президент заявил, что те, кто препятствует работе сотрудников правоохранительных органов, понесут наказание.

«По всей строгости закона будут наказываться те, кто пытается помешать, тем более агрессивно воспрепятствовать работе органов внутренних дел, сотрудникам правоохранительных органов исполнять свои обязанности», — отметил он.

Защита государственных средств и избирательного законодательства

Президент призвал активнее выявлять хищения государственных средств, в том числе выделяемых на борьбу с коронавирусом. Как подчеркнул президент, среди приоритетных для МВД задач находятся дальнейшая декриминализация экономики и противодействие коррупции.

«Нужно активнее выявлять и пресекать факты хищений бюджетных средств, в том числе выделяемых на борьбу с коронавирусной инфекцией, жёстко реагировать на попытки создания теневых схем и незаконного вывода капитала за рубеж», — сказал Путин.

Президент также призвал усилить процессуальный и ведомственный контроль за обоснованностью и законностью уголовных дел о преступлениях в сфере предпринимательства.

Путин призвал активнее выявлять и пресекать факты хищений бюджетных средств

В своей речи президент также отметил, что правоохранительные органы эффективно работали в условиях эпидемии коронавируса.

«Действовали грамотно, чётко, без сбоев. Имею в виду обеспечение общественной безопасности и борьбу с преступностью, системную, целенаправленную работу по улучшению ситуации на дорогах и в миграционной сфере», — сказал глава государства.

Президент также упомянул предстоящие выборы в Госдуму, отметив важность соблюдения избирательного законодательства в стране.

«Конституционное право народа России свободно избирать своих представителей должно быть гарантировано и надёжно защищено», — сказал глава государства.

Колокольцев о работе МВД

Глава МВД Владимир Колокольцев рассказал о результатах работы ведомства в 2020 году. В своей речи он также обратил внимание на недопустимость вовлечения несовершеннолетних в незаконные акции.

«Крайне важно не допустить вовлечения молодежи и особенно несовершеннолетних в несогласованные массовые акции, оградить их от различных провокаций», — сказал министр.

По словам Колокольцева, количество преступлений наиболее опасных видов в России снижается.

«Количество убийств и причинения тяжкого вреда здоровья сократилось в два раза, разбоев, грабежей и квартирных краж — в три, хищений транспортных средств — в четыре раза. Позитивные изменения во многом являются результатом комплексной работы», — сказал глава МВД.

Он также упомянул, что за год в России раскрыли 500 преступлений экстремистской направленности, что составляет около 60% от всех зарегистрированных. Кроме того, по инициативе МВД заблокированы свыше 100 тыс. экстремистских интернет-ресурсов, удалено более 7,5 тыс. материалов.

Помимо этого, судами запрещены пять радикальных организаций, деятельность 12 НКО на территории РФ признана нежелательной.

Наряду с этим МВД за год обнаружило и изъяло более 20 тонн запрещённых веществ. Выявлено около 190 тыс. наркопреступлений. Кроме того, пресечена работа 256 незаконных нарколабораторий по изготовлению в основном синтетических наркотиков.