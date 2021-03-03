Путин призвал МВД эффективно отвечать на преступность в IT-сфере
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«За последние шесть лет их число (преступлений. — RT) возросло более чем в десять раз. Понятно, сами технологии быстро развиваются, мы за ними, к сожалению, не успеваем», — сказал он во время расширенного заседания коллегии МВД.
Технологии обновляются и меняются стремительно, но и «поле для преступлений и разного рода аферистов» тоже увеличивается, отметил он.
«Ваша задача — эффективно ответить на этот криминальный вызов. Защитить граждан и добросовестный бизнес, который активно осваивает цифровое пространство», — добавил Путин.
Как сообщалось в начале февраля, в России число киберпреступлений за год увеличилось на 73%.