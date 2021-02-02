В России число киберпреступлений за год увеличилось на 73%

В России в 2020 году зарегистрировано 510,4 тыс. преступлений, совершённых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Это на 73,4% больше, чем в предыдущем году. 80% из них (410,5 тыс.) совершены путём кражи или мошенничества.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные, предоставленные пресс-службой МВД.

В 2020-м злоумышленники при совершении преступлений чаще использовали банковские карты, интернет и телефон. В частности, за год количество деяний с применением пластиковых карт увеличилось на 453,1%, достигнув 190,2 тыс.

С помощью сети интернет совершено 300,3 тыс. преступлений (+91,3%), средств мобильной связи — 218,7 тыс. (+88,3%). Зачастую одно и то же преступление может совершаться с применением одного или двух приведённых методов, уточнили в ведомстве.

Ранее зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Максим Кудрявцев в беседе с Newinform прокомментировал ситуацию с телефонным мошенничеством.