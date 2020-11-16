В Госдуме прокомментировали ситуацию с телефонным мошенничеством

Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Максим Кудрявцев прокомментировал ситуацию с телефонным мошенничеством.

В беседе с Newinform он выразил мнение, что на данный момент это одна из важных социальных проблем.

«Работа, связанная с разработкой методов фиксации и ликвидации нарушений на этой почве, активно ведётся профильным министерством. Сейчас оно занимается этим совместно с правоохранительными органами», — отметил депутат.

Как отметил Кудрявцев, когда звонят и предлагают какие-то товары, работу, услуги, а человек не давал письменного согласия на предоставление своего номера и рассылку рекламы, то это двойное нарушение законодательства, поскольку нарушаются законы о персональных данных и о рекламе.

«Если вы пришли в какую-то фирму или магазин и подписали на это согласие, то эта фирма может вам звонить. Если вы такого не делали, то звонить вам она не имеет права», — уточнил депутат.

По его словам, если человек решил, что больше не хочет получать звонки от компании, то вправе потребовать их прекратить.

Ранее адвокат, председатель коллегии адвокатов «Сулим и партнёры» Ольга Сулим в беседе с ФАН дала советы по борьбе с телефонными мошенниками.