Суд в Москве оштрафовал Twitter ещё на 9,5 млн рублей

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Мировой судья судебного участка №422 Таганского района Москвы 27 мая оштрафовал Twitter на 9,5 млн рублей за неудаление запрещённого контента.
Суд в Москве оштрафовал Twitter ещё на 9,5 млн рублей
  • Reuters

Об этом РИА Новости рассказала пресс-секретарь Таганского районного суда Зульфия Гуринчук.

«Twitter, Inc. признан виновным по ч. 2 ст. 13.41 КоАП (неудаление информации, доступ к которой должен быть ограничен)», — заявила она.

Отмечается, что на очереди к рассмотрению ещё три протокола.

Как указывает агентство, всего в отношении Twitter составлено девять протоколов по данной статье: по первым трём суд оштрафовал компанию на 8,9 млн рублей, решение уже вступило в законную силу.

В начале марта Роскомнадзор составил протоколы об административном правонарушении в отношении соцсетей Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники», мессенджера Telegram, а также видеохостинга YouTube за неудаление или несвоевременное удаление информации, вовлекавшей подростков в участие в несанкционированных акциях.

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