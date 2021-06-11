Роскомнадзор заявил, что Twitter всё ещё не удалил почти 500 запрещённых материалов

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Социальная сеть Twitter удалила большую часть запрещённого в России контента. Как сообщили в пресс-службе Роскомнадзора, доступ по-прежнему не ограничен к 490 материалам подобного типа.
Роскомнадзор заявил, что Twitter всё ещё не удалил почти 500 запрещённых материалов
  • © Kacper Pempel
  • Reuters

«С 2015 года площадкой не удалялись более 6 тыс. запрещённых материалов. После применения мер по замедлению трафика соцсети неудалёнными остаются 490 материалов», — говорится в сообщении.

В Роскомнадзоре уточнили, что срок выполнения требований по удалению противоправного контента сократился со 129 до восьми суток.

27 мая российский суд оштрафовал компанию Twitter в общей сложности на 19 млн рублей за неудаление запрещённого контента.

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