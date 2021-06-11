Роскомнадзор заявил, что Twitter всё ещё не удалил почти 500 запрещённых материалов
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- Reuters
«С 2015 года площадкой не удалялись более 6 тыс. запрещённых материалов. После применения мер по замедлению трафика соцсети неудалёнными остаются 490 материалов», — говорится в сообщении.
В Роскомнадзоре уточнили, что срок выполнения требований по удалению противоправного контента сократился со 129 до восьми суток.
27 мая российский суд оштрафовал компанию Twitter в общей сложности на 19 млн рублей за неудаление запрещённого контента.