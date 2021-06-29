Суд в Москве рассмотрит апелляцию Facebook на штраф в 26 млн рублей
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя суда Зульфию Гуримчук.
«Рассмотрение апелляционных жалоб на постановления мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района по делам об административных правонарушениях в отношении Facebook назначено на 28 июля», — сказала она.
В 422-м мировом судебном участке Москвы ранее заявили о поступлении двух протоколов в отношении Facebook, составленных в соответствии с ч. 2 ст. 13.41 КоАП России (неудаление информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по её удалению предусмотрена законодательством России).