Суд в Москве рассмотрит апелляцию Facebook на штраф в 26 млн рублей

Короткая ссылка
Таганский районный суд Москвы рассмотрит жалобу на решение суда первой инстанции по штрафу Facebook на сумму в 26 млн рублей за отказ удалить запрещённую информацию по требованию Роскомнадзора.
Суд в Москве рассмотрит апелляцию Facebook на штраф в 26 млн рублей
  • Facebook

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя суда Зульфию Гуримчук.

«Рассмотрение апелляционных жалоб на постановления мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района по делам об административных правонарушениях в отношении Facebook назначено на 28 июля», — сказала она.

В 422-м мировом судебном участке Москвы ранее заявили о поступлении двух протоколов в отношении Facebook, составленных в соответствии с ч. 2 ст. 13.41 КоАП России (неудаление информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по её удалению предусмотрена законодательством России).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить