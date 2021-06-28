Twitter, Facebook и Telegram могут оштрафовать в России

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За отказ удалить запрещённую информацию по требованию Роскомнадзора компаниям Facebook и Twitter грозит штраф до 8 млн рублей, Telegram могут обязать выплатить 12 млн рублей.
Twitter, Facebook и Telegram могут оштрафовать в России
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на 422-й мировой судебный участок Москвы.

«В суд поступило по два протокола в отношении Twitter и Facebook, составленные по ч. 2 ст. 13.41 КоАП России (неудаление информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по её удалению предусмотрена законодательством России. — RT)», — сказали в суде.

Также в суд поступило три протокола в отношении Telegram, составленные в соответствии с аналогичной статьёй. Такие нарушения предусматривают штрафные санкции в размере до 4 млн рублей по каждому протоколу.

В мае судебный участок Таганского района в Москве оштрафовал Telegram на общую сумму в 5 млн рублей за отказ удалить информацию об акциях протеста. Петербуржский суд ранее оштрафовал «ВКонтакте» на 1,5 млн рублей.

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