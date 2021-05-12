Суд в Москве оштрафовал Telegram на 5 млн рублей

Судебный участок Таганского района в Москве оштрафовал Telegram на общую сумму в 5 млн рублей за отказ удалить информацию об акциях протеста.

«Telegram Messenger Inc. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2,5 млн рублей», — сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук.



По её словам, по второму протоколу суд назначил аналогичный штраф.

В начале марта Роскомнадзор составил протоколы об административном правонарушении в отношении соцсетей Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники», мессенджера Telegram, а также видеохостинга YouTube за неудаление или несвоевременное удаление информации, вовлекавшей подростков в участие в несанкционированных акциях.

Вследствие этого Twitter был оштрафован на 8,9 млн рублей, также на 2,6 млн рублей оштрафован TikTok в России.

12 мая стало известно, что суд в Санкт-Петербурге оштрафовал «ВКонтакте» на 1,5 млн рублей.

В суде сообщили, что корпорации Google и Facebook могут быть оштрафованы ещё на 20 млн рублей каждая, а Twitter — ещё на 24 млн рублей.