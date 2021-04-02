Суд в Москве оштрафовал Twitter почти на 9 млн рублей по трём делам
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости.
«Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2,4 млн рублей», — сказала пресс-секретарь Таганского суда Москвы Зульфия Гуринчук.
Компания признана виновной в нарушении порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению по закону.
10 марта ведомство начало замедлять скорость работы Twitter на всех мобильных гаджетах и 50% стационарных устройств.
Как пояснили в ведомстве, это связано с систематическим нарушением компанией законов, касающихся размещения запрещённого контента. Соцсеть уведомили о возможности полной блокировки в случае игнорирования требований.