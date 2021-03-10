Роскомнадзор предупредил Twitter о возможности полной блокировки

Короткая ссылка
Роскомнадзор уведомил Twitter о замедлении его работы в России и возможности полной блокировки в случае игнорирования требований об удалении запрещённого контента.
Роскомнадзор предупредил Twitter о возможности полной блокировки
  • Reuters

Отмечается, что Роскомнадзор направил в адрес администрации социальной сети письмо о том, что начато первичное замедление скорости работы сервиса.

«В письме также содержалась информация о том, что в случае продолжения игнорирования интернет-сервисом законных требований по удалению запрещённой информации доступ к нему может быть ограничен полностью до тех пор, пока такая запрещённая информация не будет удалена», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

При этом в ведомстве подчеркнули, что задачи полной блокировки Twitter на данный момент не стоит, но она возможна.

Отмечается, что администрация Twitter не ответила на запрос Роскомнадзора.

Также сообщалось, что Роскомнадзор передал в суд три протокола в отношении Twitter.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить