Роскомнадзор предупредил Twitter о возможности полной блокировки
- Reuters
Отмечается, что Роскомнадзор направил в адрес администрации социальной сети письмо о том, что начато первичное замедление скорости работы сервиса.
«В письме также содержалась информация о том, что в случае продолжения игнорирования интернет-сервисом законных требований по удалению запрещённой информации доступ к нему может быть ограничен полностью до тех пор, пока такая запрещённая информация не будет удалена», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.
При этом в ведомстве подчеркнули, что задачи полной блокировки Twitter на данный момент не стоит, но она возможна.
Отмечается, что администрация Twitter не ответила на запрос Роскомнадзора.
Также сообщалось, что Роскомнадзор передал в суд три протокола в отношении Twitter.