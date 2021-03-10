Роскомнадзор предупредил Twitter о возможности полной блокировки

Роскомнадзор уведомил Twitter о замедлении его работы в России и возможности полной блокировки в случае игнорирования требований об удалении запрещённого контента.

Отмечается, что Роскомнадзор направил в адрес администрации социальной сети письмо о том, что начато первичное замедление скорости работы сервиса.

«В письме также содержалась информация о том, что в случае продолжения игнорирования интернет-сервисом законных требований по удалению запрещённой информации доступ к нему может быть ограничен полностью до тех пор, пока такая запрещённая информация не будет удалена», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

При этом в ведомстве подчеркнули, что задачи полной блокировки Twitter на данный момент не стоит, но она возможна.

Отмечается, что администрация Twitter не ответила на запрос Роскомнадзора.

Также сообщалось, что Роскомнадзор передал в суд три протокола в отношении Twitter.