Роскомнадзор передал в суд три протокола в отношении Twitter

Роскомнадзор составил три административных протокола в отношении Twitter за неудаление противоправной информации, сообщил замглавы ведомства Вадим Субботин.

«Мы по Twitter направили в мировой суд три протокола. Каждый протокол составлен за определённое административное правонарушение — неудаление запрещённой информации», — приводит его слова ТАСС.

Как отметил Субботин, были учтены нарушения с начала 2021 года.

Ранее РКН начал замедлять скорость работы Twitter на всех мобильных гаджетах и 50% стационарных устройств. Как пояснили в ведомстве, это связано с систематическим нарушением компанией законов, касающихся размещения запрещённого контента.