Google и Facebook могут оштрафовать ещё на 20 млн рублей

Американские корпорации Google и Facebook могут быть оштрафованы ещё на 20 млн рублей каждая за отказ удалить запрещённую информацию по требованию Роскомнадзора.

«В суд поступили по пять протоколов в отношении Google и Facebook соответственно. Они составлены по ч. 2 ст. 13.41 КоАП России (неудаление владельцем сайта или информационного ресурса в информационно-телекоммуникационной сети интернет информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством России). По каждому протоколу компаниям грозит штраф до 4 млн рублей, а всего их могут оштрафовать на 20 млн рублей», — приводит ТАСС слова представителя судебного участка мирового судьи № 422 Москвы, куда поступили соответствующие административные протоколы в отношении компаний.

Также там отметили, что Twitter могут оштрафовать ещё на 24 млн рублей за отказ удалить запрещённую информацию по требованию Роскомнадзора.

Ранее в Роскомнадзоре рассказали о ситуации с работой Twitter в России.