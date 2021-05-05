Google и Facebook могут оштрафовать ещё на 20 млн рублей

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RT
Американские корпорации Google и Facebook могут быть оштрафованы ещё на 20 млн рублей каждая за отказ удалить запрещённую информацию по требованию Роскомнадзора.
Google и Facebook могут оштрафовать ещё на 20 млн рублей
  • Reuters

«В суд поступили по пять протоколов в отношении Google и Facebook соответственно. Они составлены по ч. 2 ст. 13.41 КоАП России (неудаление владельцем сайта или информационного ресурса в информационно-телекоммуникационной сети интернет информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством России). По каждому протоколу компаниям грозит штраф до 4 млн рублей, а всего их могут оштрафовать на 20 млн рублей», — приводит ТАСС слова представителя судебного участка мирового судьи № 422 Москвы, куда поступили соответствующие административные протоколы в отношении компаний.

Также там отметили, что Twitter могут оштрафовать ещё на 24 млн рублей за отказ удалить запрещённую информацию по требованию Роскомнадзора. 

Ранее в Роскомнадзоре рассказали о ситуации с работой Twitter в России.

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