Twitter оштрафован ещё на 5,5 млн рублей за отказ удалять запрещённый контент

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Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал Twitter за отказ удалять запрещённый контент.
Twitter оштрафован ещё на 5,5 млн рублей за отказ удалять запрещённый контент
  • Reuters

«Постановлением мирового судьи судебного участка №422 Таганского района Москвы Twitter признан виновным в совершении двух административных правонарушений, компании назначено наказание в виде штрафов на общую сумму 5,5 млн рублей», — сообщили Интерфаксу в суде.

Ранее мировой судья судебного участка №422 Таганского района Москвы оштрафовал на 11 млн рублей мессенджер Telegram за неудаление запрещённого контента.

22 июля компания Facebook была оштрафована ещё на 6 млн рублей за неудаление запрещённого контента.

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