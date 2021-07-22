Суд в Москве оштрафовал Telegram на 11 млн рублей

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Мировой судья судебного участка №422 Таганского района Москвы оштрафовал на 11 млн рублей мессенджер Telegram за неудаление запрещённого контента.
Суд в Москве оштрафовал Telegram на 11 млн рублей
  • РИА Новости

Об этом РИА Новости сообщила пресс-секретарь Таганского районного суда Зульфия Гуринчук.

«По делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 13.41 КоАП России… Telegram Messenger Inc. признан виновным... назначено наказание в виде административного штрафа в размере 4 млн рублей», — сказала собеседница.

Гуринчук уточнила, что по ещё двум аналогичным протоколам Telegram вынесены штрафы в 5 млн рублей и 2 млн рублей.

Ранее сообщалось, что суд в Москве оштрафовал Facebook ещё на 6 млн рублей.

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