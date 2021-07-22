Суд в Москве оштрафовал Telegram на 11 млн рублей
- РИА Новости
Об этом РИА Новости сообщила пресс-секретарь Таганского районного суда Зульфия Гуринчук.
«По делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 13.41 КоАП России… Telegram Messenger Inc. признан виновным... назначено наказание в виде административного штрафа в размере 4 млн рублей», — сказала собеседница.
Гуринчук уточнила, что по ещё двум аналогичным протоколам Telegram вынесены штрафы в 5 млн рублей и 2 млн рублей.
Ранее сообщалось, что суд в Москве оштрафовал Facebook ещё на 6 млн рублей.