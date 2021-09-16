МИД России: IT-гиганты злоупотребляют отсутствием мировых норм регулирования их работы

Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Олег Гаврилов отметил, что американские цифровые гиганты злоупотребляют отсутствием регулирования их деятельности на уровне международного права.

Об этом он сказал на заседании временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в суверенные дела России.

«Регулярно на различных уровнях ставим вопрос о неприемлемости укореняющейся буквально на глазах практики произвола со стороны цифровых гигантов, всё более злостно злоупотребляющих отсутствием международных правовых рамок регулирования их деятельности и уже систематически уклоняющихся от исполнения предписаний российского законодательства под прикрытием юрисдикций своего происхождения», — цитирует ТАСС Гаврилова.

Ранее глава комиссии по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что действия американских компаний Apple и Google во время выборов в России рассматриваются в Совфеде как вмешательство во внутренние дела.

Во время заседания он отметил, что действия Apple и Google в период российских выборов рассматриваются «как противоправные и непосредственно связанные с вмешательством в сугубо внутренние дела России».