МИД России: IT-гиганты злоупотребляют отсутствием мировых норм регулирования их работы
- РИА Новости
Об этом он сказал на заседании временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в суверенные дела России.
«Регулярно на различных уровнях ставим вопрос о неприемлемости укореняющейся буквально на глазах практики произвола со стороны цифровых гигантов, всё более злостно злоупотребляющих отсутствием международных правовых рамок регулирования их деятельности и уже систематически уклоняющихся от исполнения предписаний российского законодательства под прикрытием юрисдикций своего происхождения», — цитирует ТАСС Гаврилова.
Ранее глава комиссии по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что действия американских компаний Apple и Google во время выборов в России рассматриваются в Совфеде как вмешательство во внутренние дела.
Во время заседания он отметил, что действия Apple и Google в период российских выборов рассматриваются «как противоправные и непосредственно связанные с вмешательством в сугубо внутренние дела России».