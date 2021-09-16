МИД России: IT-гиганты злоупотребляют отсутствием мировых норм регулирования их работы

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Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Олег Гаврилов отметил, что американские цифровые гиганты злоупотребляют отсутствием регулирования их деятельности на уровне международного права.
МИД России: IT-гиганты злоупотребляют отсутствием мировых норм регулирования их работы
  • РИА Новости

Об этом он сказал на заседании временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в суверенные дела России.

«Регулярно на различных уровнях ставим вопрос о неприемлемости укореняющейся буквально на глазах практики произвола со стороны цифровых гигантов, всё более злостно злоупотребляющих отсутствием международных правовых рамок регулирования их деятельности и уже систематически уклоняющихся от исполнения предписаний российского законодательства под прикрытием юрисдикций своего происхождения», — цитирует ТАСС Гаврилова.

Ранее глава комиссии по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что действия американских компаний Apple и Google во время выборов в России рассматриваются в Совфеде как вмешательство во внутренние дела.

Во время заседания он отметил, что действия Apple и Google в период российских выборов рассматриваются «как противоправные и непосредственно связанные с вмешательством в сугубо внутренние дела России».

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