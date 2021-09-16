В Совфеде напомнили Apple и Google, что их действия рассматривают как вмешательство

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Действия американских компаний Apple и Google во время выборов в России рассматриваются в Совфеде как вмешательство во внутренние дела, заявил глава комиссии по защите госсуверенитета Андрей Климов.
В Совфеде напомнили Apple и Google, что их действия рассматривают как вмешательство
  • РИА Новости

Во время заседания он отметил, что действия Apple и Google в период российских выборов рассматриваются «как противоправные и непосредственно связанные с вмешательством в сугубо внутренние дела России».

Доказательства этого были официально переданы послу США Джону Салливану, напомнил Климов.

«Кроме того, есть официальные представления органов российской прокуратуры от 9 сентября 2021 года в адрес генерального директора Apple господина Кука и главного исполнительного директора Google господина Пичаи», — сказал сенатор.

В этих представлениях есть требования устранить нарушения законодательства России, способствующие вмешательству в выборы, добавил он. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее на заседание комиссии Совфеда по суверенитету 16 сентября были приглашены представители Google и Apple в связи с вмешательством в выборы в России.

Как отмечали в российском МИД, вмешательство США в дела и выборные процессы страны подтверждено документально.

Послу США, который был вызван в министерство, было заявлено о недопустимости вмешательства.

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