В Совфеде напомнили Apple и Google, что их действия рассматривают как вмешательство
- РИА Новости
Во время заседания он отметил, что действия Apple и Google в период российских выборов рассматриваются «как противоправные и непосредственно связанные с вмешательством в сугубо внутренние дела России».
Доказательства этого были официально переданы послу США Джону Салливану, напомнил Климов.
«Кроме того, есть официальные представления органов российской прокуратуры от 9 сентября 2021 года в адрес генерального директора Apple господина Кука и главного исполнительного директора Google господина Пичаи», — сказал сенатор.
В этих представлениях есть требования устранить нарушения законодательства России, способствующие вмешательству в выборы, добавил он. Его слова приводит РИА Новости.
Ранее на заседание комиссии Совфеда по суверенитету 16 сентября были приглашены представители Google и Apple в связи с вмешательством в выборы в России.
Как отмечали в российском МИД, вмешательство США в дела и выборные процессы страны подтверждено документально.
Послу США, который был вызван в министерство, было заявлено о недопустимости вмешательства.