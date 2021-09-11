Захарова заявила о документально подтверждённых актах вмешательства США в дела России

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Вмешательство США в дела и выборные процессы России подтверждено документально, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Захарова заявила о документально подтверждённых актах вмешательства США в дела России
  • © Aleksey Ivanov / TV Zvezda
  • globallookpress.com

«Мы на конкретных фактах изложили американской стороне ситуацию, которая доказывает, что с территории Соединённых Штатов Америки с задействованием интернет-платформ, которые принадлежат и модерируются американскими интернет-монополиями, происходят явные акты, подтверждённые документально, вмешательства в наши внутренние процессы — политические процессы, электоральные процессы, выборы», — сказала она в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live».

Заявлений и комментариев со стороны США по данным вопросам пока нет, отметила она.

Ранее в российском МИД сообщили, что послу США Джону Салливану было заявлено о недопустимости вмешательства во внутренние дела России.

В министерстве при этом сообщили дипломату, что Москва обладает неопровержимыми доказательствами нарушения российского законодательства американскими «цифровыми гигантами» в контексте подготовки и проведения выборов в Госдуму.

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