Захарова заявила о документально подтверждённых актах вмешательства США в дела России

Вмешательство США в дела и выборные процессы России подтверждено документально, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Мы на конкретных фактах изложили американской стороне ситуацию, которая доказывает, что с территории Соединённых Штатов Америки с задействованием интернет-платформ, которые принадлежат и модерируются американскими интернет-монополиями, происходят явные акты, подтверждённые документально, вмешательства в наши внутренние процессы — политические процессы, электоральные процессы, выборы», — сказала она в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live».

Заявлений и комментариев со стороны США по данным вопросам пока нет, отметила она.

Ранее в российском МИД сообщили, что послу США Джону Салливану было заявлено о недопустимости вмешательства во внутренние дела России.

В министерстве при этом сообщили дипломату, что Москва обладает неопровержимыми доказательствами нарушения российского законодательства американскими «цифровыми гигантами» в контексте подготовки и проведения выборов в Госдуму.