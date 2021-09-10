В МИД заявили послу США о недопустимости вмешательства в дела России
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении на сайте МИД России.
Во время беседы послу было заявлено, что Москва обладает неопровержимыми доказательствами нарушения российского законодательства американскими «цифровыми гигантами» в контексте подготовки и проведения выборов в Госдуму.
«В этой связи заявлено о категорической недопустимости вмешательства во внутренние дела нашей страны», — отметили в МИД России.
Также стороны обсудили некоторые вопросы двусторонних отношений.
Ранее сообщалось, что Салливан был вызван в МИД России.