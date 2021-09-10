В МИД заявили послу США о недопустимости вмешательства в дела России

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RT
Послу США Джону Салливану, который был вызван 10 сентября в МИД России для встречи с замглавы внешнеполитического ведомства Сергеем Рябковым, было заявлено о недопустимости вмешательства во внутренние дела России.
В МИД заявили послу США о недопустимости вмешательства в дела России
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении на сайте МИД России. 

Во время беседы послу было заявлено, что Москва обладает неопровержимыми доказательствами нарушения российского законодательства американскими «цифровыми гигантами» в контексте подготовки и проведения выборов в Госдуму.

«В этой связи заявлено о категорической недопустимости вмешательства во внутренние дела нашей страны», — отметили в МИД России.

Также стороны обсудили некоторые вопросы двусторонних отношений. 

Ранее сообщалось, что Салливан был вызван в МИД России.

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