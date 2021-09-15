Представители Google и Apple приглашены в Совфед из-за вмешательства в выборы

На заседание комиссии Совфеда по суверенитету, которое пройдёт в четверг, 16 сентября, приглашены представители Google и Apple в связи с вмешательством в выборы в России.

«Решено вынести на обсуждение комиссии вопросы, связанные с вмешательством со стороны американских цифровых платформ в выборы в Госдуму. На данное мероприятие приглашаются официальные представители Google и Applе», — заявил РИА Новости глава комиссии Андрей Климов.

Ранее официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова сообщила, что вмешательство США в дела и выборные процессы России подтверждено документально.

Послу США Джону Салливану, который был вызван 10 сентября в МИД России для встречи с замглавы внешнеполитического ведомства Сергеем Рябковым, было заявлено о недопустимости вмешательства во внутренние дела России.