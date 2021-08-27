В Москве объём льготного кредитования для субъектов бизнеса достиг 16,5 млрд рублей

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Руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин сообщил, что московские предприниматели взяли кредиты по программе гарантийной поддержки на 16,5 млрд рублей в 2021 году.
В Москве объём льготного кредитования для субъектов бизнеса достиг 16,5 млрд рублей
  • РИА Новости

Об этом пишет сайт «Вечерняя Москва».

По словам Фурсина, около 6 млрд рублей бизнесмены получили по московской льготной ставке и почти 4 млрд — по федеральной льготной ставке.

Проект реализует столичный Фонд содействия кредитованию малого бизнеса.

«За семь месяцев 2021 года фонд выдал поручительства в объёме 7,9 млрд рублей, под которые московский бизнес получил 16,5 млрд рублей заёмного финансирования. Это на треть больше, чем за аналогичный период 2020 года», — заявил Фурсин.

Как ранее сообщала НСН, мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, которым расширил перечень приоритетных отраслей для кредитной поддержки бизнеса.

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