В Роспотребнадзоре рассказали о постковидном синдроме
Об этом, как сообщает РИА Новости, заявила руководитель отдела клинических исследований ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Хадижат Омарова.
По её словам, после того, как ПЦР-тест у пациента оказывается отрицательным, симптоматика всё равно может сохраняться в течение нескольких недель и даже месяцев.
«Реабилитация после ковида нужна всем. И важно приступать к ней как можно раньше, чтобы не допустить развития фиброзной ткани в лёгких», — сказала Омарова.
Ранее главный врач столичной больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что длительность постковидного синдрома у пациентов, перенёсших коронавирус, составляет примерно два месяца.
По его словам, у пожилых людей длительность синдрома может увеличиваться.
Он отметил, что в глубинном исследовании приняли участие 250 пациентов.
Пульмонолог и терапевт, заслуженный врач России Александр Карабененко рассказал в беседе с ФАН, кому нужна постковидная реабилитация.