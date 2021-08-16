В Роспотребнадзоре рассказали о постковидном синдроме

Около трети переболевших коронавирусом через три-четыре месяца после болезни не могут полноценно ухаживать за собой и совершать повседневные дела, постковидный синдром вызывает существенное снижение качества жизни.

Об этом, как сообщает РИА Новости, заявила руководитель отдела клинических исследований ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Хадижат Омарова.

По её словам, после того, как ПЦР-тест у пациента оказывается отрицательным, симптоматика всё равно может сохраняться в течение нескольких недель и даже месяцев.

«Реабилитация после ковида нужна всем. И важно приступать к ней как можно раньше, чтобы не допустить развития фиброзной ткани в лёгких», — сказала Омарова.

Ранее главный врач столичной больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что длительность постковидного синдрома у пациентов, перенёсших коронавирус, составляет примерно два месяца.

По его словам, у пожилых людей длительность синдрома может увеличиваться.

Он отметил, что в глубинном исследовании приняли участие 250 пациентов.

Пульмонолог и терапевт, заслуженный врач России Александр Карабененко рассказал в беседе с ФАН, кому нужна постковидная реабилитация.