Проценко рассказал о длительности постковидного синдрома
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«Анализ по возрастным группам показал нам, что у пациентов до 60 лет, как правило, средняя длительность разрешения симптоматики [постковидного синдрома] составляет около двух месяцев», — цитирует ТАСС Проценко.
По его словам, у пожилых людей длительность синдрома может увеличиваться.
Он отметил, что в глубинном исследовании приняли участие 250 пациентов.
Ранее Денис Проценко сообщил, что в России наблюдается снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19.