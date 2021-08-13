Проценко рассказал о длительности постковидного синдрома

Короткая ссылка
Длительность постковидного синдрома у пациентов, перенесших заболевание коронавирусом, составляет примерно два месяца, заявил главный врач столичной больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко.
Проценко рассказал о длительности постковидного синдрома
  • Reuters
  • © Maxim Shemetov

«Анализ по возрастным группам показал нам, что у пациентов до 60 лет, как правило, средняя длительность разрешения симптоматики [постковидного синдрома] составляет около двух месяцев», — цитирует ТАСС Проценко.

По его словам, у пожилых людей длительность синдрома может увеличиваться.

Он отметил, что в глубинном исследовании приняли участие 250 пациентов.

Ранее Денис Проценко сообщил, что в России наблюдается снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить