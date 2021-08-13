Проценко рассказал о длительности постковидного синдрома

Длительность постковидного синдрома у пациентов, перенесших заболевание коронавирусом, составляет примерно два месяца, заявил главный врач столичной больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко.

«Анализ по возрастным группам показал нам, что у пациентов до 60 лет, как правило, средняя длительность разрешения симптоматики [постковидного синдрома] составляет около двух месяцев», — цитирует ТАСС Проценко.

По его словам, у пожилых людей длительность синдрома может увеличиваться.

Он отметил, что в глубинном исследовании приняли участие 250 пациентов.

Ранее Денис Проценко сообщил, что в России наблюдается снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19.