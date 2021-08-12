Проценко заявил о снижении числа заболеваний коронавирусом в России

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Главврач больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко сообщил, что в России наблюдается снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19.
Проценко заявил о снижении числа заболеваний коронавирусом в России
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

«Мы видим снижение количества новых случаев, видим снижение госпитализированных пациентов в различных регионах — примерно одинаково», — приводит его слова РИА Новости.

Проценко считает, что снижение числа заболевших связано с количеством граждан, у которых сформировался поствакцинальный иммунитет.

Также он прокомментировал возможность новой волны коронавируса осенью. Проценко отметил, что система здравоохранения России за время пандемии накопила опыт и это «позволяет говорить, что у нас нет страха и нет испуга перед негативным сценарием, который потенциально может развернуться и в сентябре».

Ранее сообщалось, что в России не обнаружено случаев инфицирования выявленным в США «йота»-штаммом коронавируса.

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с RT рассказал об эффективности вакцины «Спутник V» против всех штаммов коронавирусной инфекции COVID-19.

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