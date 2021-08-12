Проценко заявил о снижении числа заболеваний коронавирусом в России
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- РИА Новости
«Мы видим снижение количества новых случаев, видим снижение госпитализированных пациентов в различных регионах — примерно одинаково», — приводит его слова РИА Новости.
Проценко считает, что снижение числа заболевших связано с количеством граждан, у которых сформировался поствакцинальный иммунитет.
Также он прокомментировал возможность новой волны коронавируса осенью. Проценко отметил, что система здравоохранения России за время пандемии накопила опыт и это «позволяет говорить, что у нас нет страха и нет испуга перед негативным сценарием, который потенциально может развернуться и в сентябре».
Ранее сообщалось, что в России не обнаружено случаев инфицирования выявленным в США «йота»-штаммом коронавируса.
Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с RT рассказал об эффективности вакцины «Спутник V» против всех штаммов коронавирусной инфекции COVID-19.