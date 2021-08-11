В России не обнаружено случаев инфицирования «йота»-штаммом коронавируса
- Reuters
Об этом, как пишет ТАСС, заявили в государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора.
«В Российской Федерации случаи заражения вариантом «йота» не отмечены», — говорится в сообщении.
Ранее появилась информация о том, что учёные из США сообщили о штамме коронавируса «йота».
Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с RT рассказал об эффективности вакцины «Спутник V» против всех штаммов коронавирусной инфекции COVID-19.