В России не обнаружено случаев инфицирования «йота»-штаммом коронавируса

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В России не выявлено случаев инфицирования штаммом «йота».
В России не обнаружено случаев инфицирования «йота»-штаммом коронавируса
  • Reuters

Об этом, как пишет ТАСС, заявили в государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора.

«В Российской Федерации случаи заражения вариантом «йота» не отмечены», — говорится в сообщении.

Ранее появилась информация о том, что учёные из США сообщили о штамме коронавируса «йота».

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с RT рассказал об эффективности вакцины «Спутник V» против всех штаммов коронавирусной инфекции COVID-19.

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