Вирусолог заявил об эффективности «Спутника V» против всех штаммов коронавируса

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с RT рассказал об эффективности вакцины «Спутник V» против всех штаммов коронавирусной инфекции COVID-19.

Он уточнил, что вакцина наиболее эффективна против «нулевого» («уханьского») штамма.

«Вакцина «Спутник V» делалась в своё время против «уханьского» штамма, и против него она защищала на 95%; против «дельты» она защищает на 80%, и это очень много, это высокая цифра. Цифры могут разниться, но пока что против тех штаммов, которые имеются, эта вакцина весьма эффективна. Да, это так», — заявил вирусолог.

Ранее директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург высказался об эффективности вакцины от коронавируса «Спутник V».

Также министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что «сегодня вакцина «Спутник V» показывает наиболее эффективные результаты по профилактике, по борьбе с «дельта»-штаммом».