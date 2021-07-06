Метеоролог прокомментировал крушение Ан-26 на Камчатке

Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов прокомментировал крушение самолёта Ан-26 на Камчатке.

«Это были сложные метеоусловия. Десятибалльная низкая облачность — сплошные облака, максимальная плотность. К тому же была очень высокая влажность, что свидетельствует о возможности тумана», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, с учётом того, что ветер был юго-западный и шёл с залива — холодный, с подстилающей поверхностью, вероятность тумана возрастает.

Как отметил Шувалов, для конца июня — начала июля плохие метеоусловия в регионе — частое явление. Это связано с перепадом температур из-за таяния льда на поверхности Охотского моря.

«При этом на восточном побережье погода бывает гораздо лучше даже при одинаковой синоптической ситуации», — пояснил он.

6 июля пропала связь с пассажирским Ан-26, выполнявшим рейс из Петропавловска-Камчатского в Палану. На борту находились 22 пассажира и шесть членов экипажа, по предварительной информации, все они погибли.

СК отрабатывает три версии авиакатастрофы: неблагоприятные погодные условия, технические неисправности воздушного судна, ошибка пилотирования.