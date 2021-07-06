На Камчатке пропала связь с самолётом Ан-26 с более 20 пассажирами

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RT
Самолёт Ан-26, выполнявший рейс из Петропавловска-Камчатского в посёлок Палана, перестал выходить на связь на Камчатке. На борту находятся более 20 пассажиров и шесть членов экипажа. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю.
На Камчатке пропала связь с самолётом Ан-26 с более 20 пассажирами
  • © РИА Новости / Виталий Аньков

«Пропал со связи самолёт Ан-26. Подробности выясняем», — цитирует сообщение ТАСС.

Как передаёт РИА Новости, самолёт выполнял рейс из Петропавловска-Камчатского в посёлок Палана.

Как сообщили в МЧС, на борту находятся 28 человек, в том числе шесть членов экипажа.

На место выдвинулись спасатели.

В июле 2020 года сообщалось, что самолёт Ан-2 с шестью людьми на борту перестал выходить на связь в Бурятии.

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