На Камчатке пропала связь с самолётом Ан-26 с более 20 пассажирами

Самолёт Ан-26, выполнявший рейс из Петропавловска-Камчатского в посёлок Палана, перестал выходить на связь на Камчатке. На борту находятся более 20 пассажиров и шесть членов экипажа. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

«Пропал со связи самолёт Ан-26. Подробности выясняем», — цитирует сообщение ТАСС.

Как передаёт РИА Новости, самолёт выполнял рейс из Петропавловска-Камчатского в посёлок Палана.

Как сообщили в МЧС, на борту находятся 28 человек, в том числе шесть членов экипажа.

На место выдвинулись спасатели.

В июле 2020 года сообщалось, что самолёт Ан-2 с шестью людьми на борту перестал выходить на связь в Бурятии.