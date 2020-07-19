Самолёт Ан-2 перестал выходить на связь в Бурятии

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Самолёт Ан-2 с шестью людьми на борту перестал выходить на связь в Бурятии.
Самолёт Ан-2 перестал выходить на связь в Бурятии
  • © РИА Новости / Виталий Аньков

Об этом сообщает региональное отделение МЧС.

«В 20:21 мск… поступила информация о том, что своевременно не вышел на связь самолёт Ан-2 (бортовой номер 71276) авиакомпании «Феникс». На борту шесть человек, из них двое человек экипажа и четыре пассажира», — указали в ведомстве.

Уточняется, что Ан-2 совершил взлёт из населённого пункта Кырен в Бурятии, точный маршрут следования неизвестен.

«Со слов диспетчера координационного центра по поиску бортов (г. Новосибирск), борт, возможно, на территории Иркутской области», — добавили в МЧС.

Ранее частный самолёт совершил аварийную посадку в акватории озера Байкал в Иркутской области.

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