СК рассматривает три версии крушения Ан-26 на Камчатке

Следователи выехали на место крушения самолёта Ан-26 на Камчатке, обломки которого нашли в 4—5 км от взлётно-посадочной полосы со стороны береговой линии. В настоящее время ведомство отрабатывает три версии произошедшего.

«Следственная группа выехала для проведения осмотра места происшествия, изъяты образцы топлива, в компании-эксплуатанте изъяты полётная и эксплуатационная документация, задание на полёт», — говорится в сообщении Следственного комитета.

Продолжаются допросы свидетелей аварии, добавили там.

«В настоящее время следствием отрабатываются следующие версии случившегося: неблагоприятные погодные условия, технические неисправности воздушного судна или ошибка пилотирования», — уточнили в ведомстве.

6 июля на Камчатке пропала связь с самолётом Ан-26, выполнявшим рейс из Петропавловска-Камчатского в Палану. На его борту находились более 20 пассажиров и шесть членов экипажа. СК возбудил уголовное дело.

Позднее в Росавиации сообщили, что нашли обломки самолёта в 4—5 км от взлётно-посадочной полосы со стороны береговой линии. По предварительным данным, погибли все пассажиры и экипаж — 28 человек.