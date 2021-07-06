В санавиации сообщили о гибели 28 человек при крушении Ан-26 на Камчатке

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В санитарной авиации Камчатского края сообщили, что, по предварительной информации, в результате крушения самолёта Ан-26 погибли 28 человек. 
В санавиации сообщили о гибели 28 человек при крушении Ан-26 на Камчатке
  • © РИА Новости / С. Курников

«По предварительным данным, погибли все пассажиры и экипаж. В общей сложности — 28 человек», — приводит сообщение представителя санавиации Интерфакс.

6 июля на Камчатке пропала связь с самолётом Ан-26, выполнявшим рейс из Петропавловска-Камчатского в Палану. Связь с самолётом пропала в 9 км от места прибытия. 

На борту находились более 20 пассажиров и шесть членов экипажа. СК возбудил уголовное дело.

Позже в Росавиации сообщили об обнаружении обломков самолёта Ан-26 в 4—5 км от взлётно-посадочной полосы со стороны береговой линии.

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