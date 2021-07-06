Экипаж Ан-26 перестал выходить на связь в 9 км от посёлка Палана

Короткая ссылка
Связь с экипажем самолёта Ан-26 в Камчатском крае пропала перед манёвром при заходе на посадку в районе 9 км от посёлка Палана. Об этом сообщили в краевом правительстве.
Экипаж Ан-26 перестал выходить на связь в 9 км от посёлка Палана
  • © РИА Новости / Павел Лисицын

«По информации Камчатского авиационного предприятия, связь с рейсом №251 пропала непосредственно перед манёвром при заходе на посадку в районе 9 км до посёлка Палана», — проинформировали местные власти.

Отмечается, что самолёт Ан-26 1982 года выпуска принадлежит Камчатскому авиационному предприятию. Воздушное судно имеет действующий сертификат лётной годности.

«Экипаж прошёл предрейсовое освидетельствование», — заявили в правительстве региона.

Проводятся поисково-спасательные мероприятия.

Ранее сообщалось, что на Камчатке пропала связь с самолётом Ан-26, на борту которого находятся более 20 пассажиров и шесть членов экипажа.

СК возбудил уголовное дело.

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил создать спецкомиссию для выяснения обстоятельств исчезновения самолёта Ан-26 на Камчатке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить