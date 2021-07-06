Экипаж Ан-26 перестал выходить на связь в 9 км от посёлка Палана

Связь с экипажем самолёта Ан-26 в Камчатском крае пропала перед манёвром при заходе на посадку в районе 9 км от посёлка Палана. Об этом сообщили в краевом правительстве.

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«По информации Камчатского авиационного предприятия, связь с рейсом №251 пропала непосредственно перед манёвром при заходе на посадку в районе 9 км до посёлка Палана», — проинформировали местные власти. Отмечается, что самолёт Ан-26 1982 года выпуска принадлежит Камчатскому авиационному предприятию. Воздушное судно имеет действующий сертификат лётной годности. «Экипаж прошёл предрейсовое освидетельствование», — заявили в правительстве региона. Проводятся поисково-спасательные мероприятия. Ранее сообщалось, что на Камчатке пропала связь с самолётом Ан-26, на борту которого находятся более 20 пассажиров и шесть членов экипажа. СК возбудил уголовное дело. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил создать спецкомиссию для выяснения обстоятельств исчезновения самолёта Ан-26 на Камчатке.