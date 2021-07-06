Мишустин поручил создать спецкомиссию из-за исчезновения Ан-26 на Камчатке

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил создать спецкомиссию для выяснения обстоятельств исчезновения самолёта Ан-26 на Камчатке.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение Росавиации.

Отмечается, что специальную комиссию возглавит министр транспорта России Виталий Савельев. В неё войдут представители федеральных органов исполнительной власти и Камчатского края.

Ранее сообщалось, что на Камчатке пропала связь с самолётом Ан-26, на борту которого находится более 20 пассажиров и шесть членов экипажа.

СК возбудил уголовное дело.