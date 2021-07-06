Мишустин поручил создать спецкомиссию из-за исчезновения Ан-26 на Камчатке
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение Росавиации.
Отмечается, что специальную комиссию возглавит министр транспорта России Виталий Савельев. В неё войдут представители федеральных органов исполнительной власти и Камчатского края.
Ранее сообщалось, что на Камчатке пропала связь с самолётом Ан-26, на борту которого находится более 20 пассажиров и шесть членов экипажа.
СК возбудил уголовное дело.