Мишустин поручил создать спецкомиссию из-за исчезновения Ан-26 на Камчатке

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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил создать спецкомиссию для выяснения обстоятельств исчезновения самолёта Ан-26 на Камчатке.
Мишустин поручил создать спецкомиссию из-за исчезновения Ан-26 на Камчатке
  • © РИА Новости / Александр Астафьев

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение Росавиации.

Отмечается, что специальную комиссию возглавит министр транспорта России Виталий Савельев. В неё войдут представители федеральных органов исполнительной власти и Камчатского края.

Ранее сообщалось, что на Камчатке пропала связь с самолётом Ан-26, на борту которого находится более 20 пассажиров и шесть членов экипажа.

СК возбудил уголовное дело.

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