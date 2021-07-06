СК возбудил дело после потери связи с самолётом Ан-26 на Камчатке
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)», — сообщили в СК.
Следователи уточняют число лиц, находившихся на борту самолёта. Проводятся следственные действия в компании — эксплуатанте воздушного судна.
Ранее сообщалось, что на Камчатке пропала связь с самолётом Ан-26.
По данным прокуратуры, на борту находятся 23 пассажира и шесть членов экипажа.