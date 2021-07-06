Прокуратура начала проверку после пропажи связи с Ан-26 на Камчатке
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя Дальневосточной транспортной прокуратуры.
«Сегодня прервалась связь с Ан-26… «Камчатское авиационное предприятие»... В аэропорту назначения судно не появилось», — заявили в прокуратуре.
По предварительным данным надзорного ведомства, на борту 23 пассажира и шесть членов экипажа.
Проводятся поисково-спасательные мероприятия, организована проверка.
Ранее сообщалось, что на Камчатке пропала связь с самолётом Ан-26.