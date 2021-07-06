Прокуратура начала проверку после пропажи связи с Ан-26 на Камчатке

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Прокуратура начала проверку по факту исчезновения пассажирского самолёта Ан-26, выполнявшего рейс из Петропавловска-Камчатского в посёлок Палана на Камчатке, ведутся поиски.
Прокуратура начала проверку после пропажи связи с Ан-26 на Камчатке
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя Дальневосточной транспортной прокуратуры.

«Сегодня прервалась связь с Ан-26… «Камчатское авиационное предприятие»... В аэропорту назначения судно не появилось», — заявили в прокуратуре.

По предварительным данным надзорного ведомства, на борту 23 пассажира и шесть членов экипажа.

Проводятся поисково-спасательные мероприятия, организована проверка.

Ранее сообщалось, что на Камчатке пропала связь с самолётом Ан-26.

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